الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص علقوا في مجرى سيل بمحافظة الطفيلة

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت اليوم مع بلاغ لمحاصرة سيول لثلاثة أشخاص في محافظة الطفيلة حيث تمكنت من مساعدتهم وإجلائهم دون تسجيل أية اصابات تذكر .

وأعاد الناطق الاعلامي تحذير الجميع بضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والابتعاد عن المناطق المنخفضة والاودية ومجاري السيول والتجمعات المائية ، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت ااحاطه لذلك.الأمن العام : كوادر الدفاع المدني أنقذت ثلاثة أشخاص علقوا في مجرى سيل بمحافظة الطفيلة