جوارديولا يتقدم بعرض لشراء فيلا في برشلونة مقابل مبلغ خيالي

وطنا اليوم:أثار مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، اهتماما واسعا بعد الكشف عن تحركه لشراء فيلا فاخرة جديدة في حي بيدرالبس الراقي بمدينة برشلونة.

وتقرأ هذه الخطوة على أنها بداية مرحلة شخصية جديدة في حياة المدرب، خاصة وأنها تأتي عقب انفصاله عن زوجته كريستينا سيرا بعد ارتباط دام ثلاثة عقود.

فيلا الأحلام بقيمة 13.5 مليون إسترليني

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفيلا الجديدة التي تقدم جوارديولا بعرض لشرائها تبلغ قيمتها نحو 13.5 مليون جنيه إسترليني، مما يجعلها واحدة من أبرز العقارات الراقية في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن المنزل المقترح يتميز بتصميم حديث ومساحات واسعة وإطلالات مفتوحة، إضافة إلى درجة عالية من الخصوصية بفضل الأشجار الكثيفة التي تحيط به.

كما يقع المنزل الجديد على مقربة من القصر الذي كان يسكنه الزوجان سابقا، والذي اعتاد جوارديولا الإقامة فيه خلال زياراته المتكررة للمدينة.

ويقدر قيمة المنزل القديم الذي كان يجمع جوارديولا بكريستينا بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني، ولا يزال من أبرز ممتلكاته في برشلونة، غير أن المدرب الإسباني بات يفكر جديا في الانتقال منه تزامنا مع التغييرات التي يشهدها على المستوى الشخصي.

طلاق ودي وضغوط مهنية متزايدة

أشارت المعلومات إلى أن إجراءات طلاق جوارديولا وكريستينا تسير بهدوء وبطريقة ودية عبر محام مشترك، دون أي خلافات كبيرة على الجوانب القانونية أو المادية، مؤكدة انتهاء العلاقة الزوجية بطريقة حضارية.

ويأتي هذا التغيير الشخصي في وقت يعيش فيه بيب جوارديولا ضغوطا مهنية متزايدة، وسط نقاشات مستمرة حول مستقبله مع مانشستر سيتي.

ورغم أن عقده يمتد حتى نهاية عام 2027، إلا أن التكهنات حول إمكانية رحيله عن “السيتيزنز” باتت مطروحة بقوة، خاصة في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية عودته مستقبلا لتدريب فريقه السابق برشلونة أو خوض تحد أوروبي جديد