وزير الاتصال الحكومي يحاور الشباب المشاركين ببرنامج “اعداد القيادات الشبابية”

22 نوفمبر 2025
وزير الاتصال الحكومي يحاور الشباب المشاركين ببرنامج “اعداد القيادات الشبابية”

وطنا اليوم _

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن للشباب دورا مهما في التفاعل المهني مع القرارات والسياسات وإبراز أهدافها ومراميها، لأن الإعلام يبحث عن البرامج والجهود المتميزة لتسليط الضوء عليها.

وخلال حوارية مع شباب وشابات يمثلون محافظات اقليم وسط المملكة، ويشاركون ببرنامج تدريب معسكرات “إعداد القيادات الشبابية”، نظمته هيئة شباب كلنا الاردن، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أكد المومني أن الشباب الاردني جيل واعد وصاعد، وقد سجلوا نجاحات مهنية على مستوى المنطقة في ظل التنافسية الشديدة

ودعا المومني الشباب إلى المبادرة والمشاركة الفاعلة في ورش العمل والدورات والندوات والمبادرات، حتى يكونوا جزءا رئيسا من الحياة العامة، ويساهموا في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الإنسانية والمهارات القيادية.

وأضاف، إن الشباب يمثلون الدعامة الرئيسة للحياة الحزبية ولمشروع التحديث السياسي، مشيرا الى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني دائمة التأكيد على ضرورة تفعيل دور الشباب في الأحزاب والحياة السياسية بتفاصيلها.

وشدد الوزير المومني على دور البرامج السياسية للأحزاب في تفعيل مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.

وقال، إن الدراية الإعلامية والمعلوماتية أداة توعوية مهمة للشباب بهدف الاستفادة منها في الفضاء العام والتمييز بين الخبر المهني وغير المهني ومحاربة الإشاعات والاكاذيب والمعلومات المضللة.


