الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

22 نوفمبر 2025
الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن إطلاق برنامجها الجديد “ضمان التمويل الأخضر”، الذي يأتي انسجاما مع استراتيجية البنك المركزي الأردني للتمويل الأخضر والتوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز التمويل الموجه للمشاريع الصديقة للبيئة عبر تقديم ضمانات للقروض المخصصة للمبادرات البيئية والمشاريع المستدامة، ما يسهم في تقليل مخاطر التمويل على البنوك والمؤسسات المالية.

ويأتي البرنامج الجديد انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة وتعزيز فرص حصول الشركات المحلية من مختلف القطاعات الاقتصادية على التمويل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور عادل الشركس، أن إطلاق برنامج التمويل الأخضر يعد خطوة نوعية لتعزيز موقع الأردن في مجال الاستدامة، ودعم جهود البنك المركزي الأردني في تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ويعزز مكانة الأردن كمركز رائد للتمويل الأخضر في المنطقة، من خلال توجيه التمويل نحو المشاريع التي تحقق أثرا بيئيا وتنمويا ملموسا.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، إن” إطلاق برنامج ضمان التمويل الأخضر يمثل التزاما حقيقيا من الشركة بدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويعكس دور الشركة في تمكين المؤسسات المالية من تمويل المشاريع البيئية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد”، داعيا جميع الشركاء في القطاع المالي وأصحاب المشاريع الاقتصادية المستدامة إلى المشاركة الفاعلة والاستفادة من هذا البرنامج الوطني الهام لتعزيز تمويل المشاريع الخضراء، بما يخدم مستقبلا اقتصاديا أكثر مرونة ومسؤولية.


