11 لاعبًا يترقبون استبعادهم من منتخب النشامى!

وطنا اليوم:تترقب جماهير كرة القدم الأردنية قرار جمال سلامي مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، والذي سيعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العرب التي تنطلق في قطر، بالفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، والتي تضم إلى جانبه منتخبات مصر والإمارات، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

وأنهى منتخب الأردن معسكره لشهر نوفمبر، حيث خاض مواجهتين وديتين، الأولى مع أصحاب الأرض تونس وخسرها 2-3، قبل أن يتعادل مع مالي 0-0.

ومنحت المبارتان تصورًا كاملاً لجمال سلامي مدرب النشامى، لتحديد خياراته النهائية من اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العرب، حيث ينتظر أن يعلن بعد ساعات من اليوم الجمعة عن القائمة التي تضم 23 لاعبًا.

وسيقوم سلامي باستبعاد 8 لاعبين، حيث يوجد في معسكر المنتخب الذي أقيم في تونس 31 لاعبًا، فيما سيكون موسى التعمري أبرز الغائبين نتيجة ارتباطه بمباريات فريقه ستاد رين الفرنسي، وبالتالي عدم قدرته على المشاركة في كأس العرب.

عملية اختيار قائمة منتخب الأردن لن تكون سهلة على جمال سلامي، فهو قبل الإعلان عنها سيسعى للاطمئنان على حالة اللاعبين الذين غابوا عن معسكر تونس، ومعرفة إن كان بإمكانهم المشاركة في كأس العرب حال التعافي من الإصابة.وغاب عن معسكر منتخب الأردن في تونس كل من محمود مرضي وعلي علوان وإبراهيم صبرة، والأول تمكن مؤخرًا من الالتحاق بتدريبات فريقه دبا الفجيرة الإماراتي، ما يرجح عودته لقائمة المنتخب.وبإضافة هؤلاء اللاعبين الثلاثة للقائمة الحالية، فإن عدد اللاعبين سيرتفع من 31 لاعبًا إلى 34، وبالتالي سيتم استبعاد 11 لاعبًا، لتتقلص القائمة إلى 23 لاعبًا بهدف المشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ومن المتوقع أن يستدعي جمال سلامي كلًا من محمود مرضي وعلي علوان، بالإضافة إلى يزيد بو ليلى ونور بني عطية، ومالك شلبية وعبد الله نصيب وحسام أبو الذهب وسليم عبيد وسعد الروسان، ومهند أبو طه ومحمد أبو حشيش وأدهم القرشي، ونزار الرشدان ورجائي عايد وابراهيم سعادة وعامر جاموس، وعلي عزايزة ومحمد أبو زريق “شرارة” وأحمد العرسان وعبدالله عوض ويزن النعيمات.ومن المؤكد أن سلامي سيستبعد اللاعبين الذين يرتبطون مع فرقهم في أوروبا وماليزيا، وهم: موسى التعمري ومحمد أبو النادي ونور الروابدة وإبراهيم صبرة وتامر بني عودة، فيما لم يتم حتى الآن تحديد مصير يزن العرب، الذي ينتهي عقده مع سيول الكوري الجنوبي الشهر المقبل.

وسيضطر سلامي لاستبعاد بعض المدافعين ممن لم يعتمد عليهما كثيرًا في المباريات الماضية، كهادي الحوراني وجعفر سمارة، وقد يفاضل بين عودة الفاخوري وعارف الحاج