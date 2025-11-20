بنك القاهرة عمان
ملحق المونديال.. القرعة تضع منتخب العراق في مواجهة صعبة

43 ثانية ago
وطنا اليوم:وضعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، العراق، في مسار صعب، للتأهل إلى كأس العالم 2026.
وسحبت ظهر الخميس قرعة الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026.
وسيواجه منتخب العراق، الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا، للتأهل إلى كأس العالم، في الملحق الذي سيقام في المكسيك.
أما على الطرف الآخر، سينتظر منتخب كونغو الديمقراطية، الفائز من مباراة جامايكا وكاليدونيا الجديدة، في المباراة المؤهلة للمونديال.
وستقام المباريات نهاية شهر مارس 2026، قبل أقل من 3 شهور من انطلاق المونديال.


