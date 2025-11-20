الاستثمار والإدارة عالميًا

أ.د مصطفى عيروط

تابعت وقرأت وسمعت ممن زاروا دولا تقدمت في العالم الذي يتغير بسرعة، ويشهد اشتدادا في المنافسة الدولية، فأصبحت الدول تتسابق في جذب الاستثمار والمستثمرين الناجحين والمفيدين والذي ينعكس استثماراتهم لمصلحة البلد التي يتوجهون اليها واهمها التشغيل وبوصفه المحرك الرئيس للتشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي. فالاستثمار الناجح لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لكل دولة تسعى لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق النمو المستدام. وقد أثبتت التجارب أن النجاح في جذب الاستثمارات الصادقه لا يتحقق عبر القوانين والتعليمات وحدها، بل عبر اختيار إدارات ناجحة تمتاز بالكفاءة والإنجاز والقدرة على اتخاذ القرار.

فالدول التي حققت قفزات اقتصادية واضحة كما قرأت عنها هي تلك التي واجهت البيروقراطية، وفتحت أبوابها للخبرات، وحرصت على تمكين أصحاب الكفاءات في مواقع التأثير. فالمستثمر يبحث قبل أي شيء عن إدارة قادرة على الإنجاز، وعن مؤسسات تتعامل معه بشفافية وسرعة ودقة.

فسنغافورة مثال حي لدولة وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب، واعتمدت نظامًا إداريًا صارمًا يقوم على الجدارة. فاستقطبت أفضل العقول في الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا، ووفرت لهم بيئة قانونية وإدارية محفزة، حتى أصبحت اليوم واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية.

وكندا وأستراليا: قرأت عن هجرة لها قائمة على المهارات

وقرأت بأنهما طبقتا أنظمة هجرة تقيس الكفاءة والخبرة، لا العلاقات ولا المصالح الضيقة والواسطة والمحسوبية السلبيه ، فاستطاعتا جذب المهندسين والأطباء والمبرمجين والخبراء والمهنيين من كل أنحاء العالم، مما انعكس على اقتصادهما وقوتهما الإنتاجية.

واعتمدت كوريا الجنوبيه على الكفاءات المحلية والعالمية، وأطلقت شراكات استراتيجية بين الجامعات والشركات، فظهرت شركات عملاقة مثل سامسونج وهونداي، التي تبني قوتها على الخبرة والابتكار والإنجاز.

وقرأت بانه لم تعد المنافسة بين الشركات الكبرى محصورة في الأسواق فقط، بل في استقطاب العقول المبدعة التي تصنع الفارق.

Google

تبحث عن المبدعين في البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتمنحهم أعلى الرواتب وبيئة عمل تحفّز الإبداع.

Apple

تعتمد على الفرق ذات الخبرة العالية في التصميم والهندسة، وتستقطب خبراء من مختلف دول العالم دون النظر إلى الجنسية، بل إلى القدرة على الإضافة.

Tesla

تعتمد على التخصصات النادرة في الطاقة المتجددة والمهارات الهندسية المتقدمة، وتسابق الزمن لتطوير ابتكارات جديدة.

البنوك العالمية الكبرى

مثل J.P. Morgan وGoldman Sachs، التي تُعد من أكثر المؤسسات تنافسًا في جذب العقول الاقتصادية والتحليلية المتميزة، وتقدم رواتب عالية للحفاظ على هذه الكفاءات.

ورايي بناء على المتابعه وما قرأت وما سمعت بان الدول التي تسعى لجذب الاستثمار تحتاج إلى تحديث إداري جذري وسريع ودقيق، يقوم على:

اولا تمكين الكفاءات.المؤهله والتي تملك خبره

ثانيا محاربة البيروقراطية واعتبارها فسادا .

ثالثا تبسيط الإجراءات وان تكون معلنه .

رابعا تحقيق الشفافية.والمساءله والوضوح وكل شيء واضح ومعلن

خامسا تقديم خدمات سريعة ودقيقه للمستثمرين.

سادسا تفعيل الإدارة القائمة على الإنجاز لا الانتظار.

فالمستثمر الناجح عالميا لا ينظر إلى الأرض فقط، بل إلى الإدارة التي ستتعامل معه.

والإدارة الناجحة في العالم هي أساس الاستثمار، وهي الضامن الحقيقي للتنمية، وهي التي تبني المستقبل.

والثورة البيضاء الاداريه ضروريه في أي مكان عالميا يحتاج وفي أماكن الاستثمار

واختيار الكفاءات المنجزه والتي تملك تأهيلا وخبرات والواسطة والمحسوبيه السلبيه والشعبويات والإرضاءات الشخصيه السلبيه لمتنفذين وتحويل المكان إلى مزرعه فهو الفساد في أي مكان في العالم وسبب تذمر الناس في أي مكان عالميا وهي سبب تراجع أي مكان عام وخاص في العالم.