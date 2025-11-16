صدمة لجمهور الريال .. فينيسيوس يقترب من الانضمام لنادي تشيلسي

وطنا اليوم:ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط لتحرك هجومي غير مسبوق في سوق الانتقالات الأوروبية، حيث يستهدف التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو. إذا أنجزت، فإن هذه الصفقة ستجعل فينيسيوس أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي، معززة مشروع النادي الطموح لبناء فريق هجومي يعتمد على أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.

وفقا للتقارير، تنوي إدارة النادي وضع فينيسيوس في الجهة اليسرى، مقابل الواعد إستيفاو في الجهة اليمنى، مع الاعتماد على جواو بيدرو كمهاجم صريح، ما قد يمنح الفريق خطا هجوميا متجانسا وفعالا، قادر على منافسة أفضل الفرق الأوروبية. ويظهر هذا التحرك الطموح قناعة الجهاز الفني بأن الدمج بين هؤلاء اللاعبين الثلاثة يمكن أن يشكل هوية هجومية جديدة للنادي، تؤسس لمشروع طويل الأمد يركز على الأداء الجماعي والسرعة والإبداع الفردي.

ورغم صعوبة إتمام الصفقة نظرا لمكانة فينيسيوس الكبيرة في ريال مدريد وأهميته في المشروع الرياضي للنادي الإسباني، إلا أن التحرك نحو اللاعب يعكس رغبة تشيلسي القوية في العودة للمنافسة على أعلى المستويات الأوروبية. النادي يسعى للاستفادة من جودة اللاعبين الفردية الاستثنائية والقابلية للتطور، مع الاستفادة من خبرات الجهاز الفني الذي يخطط لبناء تشكيلة هجومية متكاملة.

يذكر أن تشيلسي لم يخف طموحه في السنوات الأخيرة لتعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على صناعة الفارق، حيث يسعى النادي لإنشاء فريق شبابي حديث، يمتاز بالسرعة والمهارة والإبداع، ويعيد الفريق إلى مكانته بين الأندية الكبرى في القارة الأوروبية. إذا نجح النادي في إتمام صفقة فينيسيوس، فمن المتوقع أن تهز سوق الانتقالات الصيفية وتفتح صفحة جديدة لمشروع تشيلسي الرياضي.