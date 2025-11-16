وفاة خبيرة التغذية ديانا أريس بعد سقوط مأساوي

وطنا اليوم:لقيت خبيرة التغذية والمؤثرة على إنستغرام، ديانا أريس، حتفها بشكل مأساوي بعد سقوطها من مبنى في كامبوس دوس غويتاكازيس، شمال شرق ريو دي جانيرو، البرازيل.

ووفقا لتقارير إدارة الإطفاء، وُجدت ديانا، التي يتابعها أكثر من 200 ألف شخص على منصة التواصل الاجتماعي، مصابة بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، ونُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة متوسطة.

وأفادت المصادر، وفقا لصحيفة “ميرور”، بأن ديانا البالغة من العمر 39 عاما غادرت المركز الطبي دون تصريح وعادت إلى مجمعها السكني يونيك تاورز، حيث وُجدت جثتها في المنطقة المشتركة للمجمع.

وأكد مستشفى فيريرا ماتشادو أنها غادرت القسم دون إذن، ونُقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي في كامبوس.

اشتهرت ديانا أريس بمحتواها على إنستغرام المتعلق بالحياة الصحية، والتمارين الرياضية، والتغذية المتوازنة، كما شاركت في مسابقات كمال الأجسام.

وتواصل الشرطة المدنية البرازيلية التحقيق في ملابسات وفاتها لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي.