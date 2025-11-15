وزير الشباب يفتتح بازار ملتقى “همم” الخيري في إربد

وطنا اليوم _

افتتح وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، في قاعة مدينة الحسن الرياضية بمدينة إربد، البازار الشهري الخيري الخامس الذي ينظمه ملتقى “همم”، بمشاركة سيدات وشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة.

ويتيح البازار الفرصة لتسويق منتجات المشاريع للمشاركين، والتي اشتملت على صناعات تراثية وحرف يدوية ومطرزات وإكسسوارات، ومأكولات شعبية وغيرها.

وأكد العدوان، خلال الافتتاح بحضور فعاليات نيابية ورسمية وأهلية، أهمية البازار الذي يضم العديد من المنتجات الريفية المتنوعة والحرف اليدوية، في إتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الإنتاجية في عرض منتجاتهم وتسويقها؛ بما ينعكس إيجابا في التمكين الاقتصادي.

وأشار إلى دعم وزارة الشباب من خلال مرافقها من مدن رياضية ومراكز شبابية لتلك المبادرات من خلال توفير أماكن ملائمة لإقامة المعارض والمهرجانات التعاونية والبازارات الخيرية، مثمنا دور ملتقى “همم” في تيسير عمليات تسويق منتجات المشاريع الصغيرة من خلال المعارض والبازارات الإنتاجية.

بدروها ، قالت رئيسة الملتقى النائب الدكتورة هالة الجراح، إن “همم”، يسعى من إقامة البازارات المجانية إلى دعم السيدات والشباب من خلال تمكينهم من عرض وتسويق منتجات مشاريعهم المختلفة، بشكل أوسع بمظهر حضاري، لافتة إلى مشاركة 38 سيدة وشابا في البازار – الذي كان أعلن عنه على مستوى المملكة – من محافظات الشمال والعاصمة عمان.

وثمنت الجراح، دور وزارة الشباب في تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات الأهلية وتوفير مرافقها لتلك الغاية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب في مختلف المجالات.