بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الشباب يفتتح بازار ملتقى “همم” الخيري في إربد

59 ثانية ago
وزير الشباب يفتتح بازار ملتقى “همم” الخيري في إربد

وطنا اليوم _

افتتح وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، في قاعة مدينة الحسن الرياضية بمدينة إربد، البازار الشهري الخيري الخامس الذي ينظمه ملتقى “همم”، بمشاركة سيدات وشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة.

ويتيح البازار الفرصة لتسويق منتجات المشاريع للمشاركين، والتي اشتملت على صناعات تراثية وحرف يدوية ومطرزات وإكسسوارات، ومأكولات شعبية وغيرها.

وأكد العدوان، خلال الافتتاح بحضور فعاليات نيابية ورسمية وأهلية، أهمية البازار الذي يضم العديد من المنتجات الريفية المتنوعة والحرف اليدوية، في إتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الإنتاجية في عرض منتجاتهم وتسويقها؛ بما ينعكس إيجابا في التمكين الاقتصادي.

وأشار إلى دعم وزارة الشباب من خلال مرافقها من مدن رياضية ومراكز شبابية لتلك المبادرات من خلال توفير أماكن ملائمة لإقامة المعارض والمهرجانات التعاونية والبازارات الخيرية، مثمنا دور ملتقى “همم” في تيسير عمليات تسويق منتجات المشاريع الصغيرة من خلال المعارض والبازارات الإنتاجية.

بدروها ، قالت رئيسة الملتقى النائب الدكتورة هالة الجراح، إن “همم”، يسعى من إقامة البازارات المجانية إلى دعم السيدات والشباب من خلال تمكينهم من عرض وتسويق منتجات مشاريعهم المختلفة، بشكل أوسع بمظهر حضاري، لافتة إلى مشاركة 38 سيدة وشابا في البازار – الذي كان أعلن عنه على مستوى المملكة – من محافظات الشمال والعاصمة عمان.

وثمنت الجراح، دور وزارة الشباب في تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات الأهلية وتوفير مرافقها لتلك الغاية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب في مختلف المجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:53

“النزاهة ومكافحة الفساد”: أبوابنا مفتوحة لشكاوى المستثمرين ونتعامل معها بسرية تامة

21:51

الأمير فيصل يُتوّج الفائزين بسباق “أيلة للدراجات الهوائية” من البحر الميت إلى البحر الأحمر

21:49

وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

21:48

“المستقلة للانتخاب”: العمل جار لتخصيص مواقع للدعاية الانتخابية

21:45

تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي تدقيق لغوي

21:44

وزير الاقتصاد الرقمي يجتمع مع فريق شركة Clean Kinetics

21:42

خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات

21:40

وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص خلال الحالة الجوية

21:37

الضمور يكتب: من المؤسف أن لا يتغيّر في أيامنا إلا التاريخ

21:35

النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

19:49

جامعة البترا تستذكر ميلاد الراحل الكبير جلالة الملك الحسين بن طلال

19:43

في ذكرى ميلاد الباني… الحسين قصة وطنٍ لا تنقضي

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني