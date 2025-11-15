بنك القاهرة عمان
وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

وطنا اليوم _

تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان الميدانية مع 80 بلاغا منذ بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، وفقا لمدير عمليات الطوارئ في الوزارة خالد الجزازي.

وقال الجزاري إنّ كوادر الوزارة تعاملت مع 50 بلاغا يومي الخميس والجمعة، فيما تعاملت مع 30 بلاغا اليوم، مؤكدا أن فرق الوزارة استجابت لجميع البلاغات والشكاوى.

وبين أن جميع الملاحظات التي تم التعامل معها هي ملاحظات اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية ولم يتم التعامل مع اي ملاحظة لارتفاع منسوب المياه أو ملاحظة أثرت على سلاسة الحركة المرورية على الطرق.

وأوضح الجزازي أن أبرز الملاحظات والشكاوى التي وردت للوزارة تمحورت حول الانجرافات التي تحدث بسبب مياه الأمطار على الطرقات، وتجمع المياه عند أبواب العبارات نتيجة تراكم الترسبات.

وأكد أن الوزارة عملت على فتح جميع العبارات والمنشآت المائية والبنية التحتية منذ فترة وجيزة، حيث تم فتح 3900 عبارة في مختلف أنحاء المملكة ضمن اختصاص الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بهذه العبارات.

وحول حالة الطرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال، بينت الوزارة، أن جميع الطرق ضمن الاختصاص سالكة ولم يتم التعامل مع أي عائق أدى لإغلاقها خلال الظروف الجوية السائدة، مشيرة إلى أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.


