بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

55 ثانية ago
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ

وطنا اليوم _

بات مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات قريبا من دخول سجل الكرة الأردنية من أوسع أبوابه، بعدما قلّص الفارق أمام الهدافين التاريخيين للمنتخب عقب تألقه اللافت أمام تونس، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس.

وبات النعيمات على بُعد ستة أهداف فقط من اعتلاء صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنشامى، وهو الهدف الذي يعمل اللاعب على تحقيقه في أقرب فرصة ممكنة، في ظل تصاعد أدائه الهجومي وعودته الواضحة إلى الفورمة خلال الفترة الماضية.

ويقدّم النعيمات مؤشرات إيجابية على قدرته في الوصول للرقم القياسي، مدفوعًا بثقة الجهاز الفني وحضوره اللافت في المباريات الأخيرة، ما يجعله مرشحًا بارزًا لتسجيل إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم الأردنية.

ويأمل النعيمات في استثمار مشاركاته المقبلة، سواء في بطولة كأس العرب أو الوديات ، لتعزيز رصيده التهديفي وكتابة فصل جديد في مسيرته، مع استمرار تطلعات الجماهير إلى لحظة تتويجه رسميا كأفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
19:49

جامعة البترا تستذكر ميلاد الراحل الكبير جلالة الملك الحسين بن طلال

19:43

في ذكرى ميلاد الباني… الحسين قصة وطنٍ لا تنقضي

18:53

البدور “لمدراء الصحة”: تفقدوا جاهزية جميع المراكز الصحية التابعة لكم، ويطلب تقارير بالاحتياجات

18:38

مندوباُ عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي آل سيف

18:22

17:51

وزير السياحة: فرص واعدة لتعزيز الاستثمار السياحي وتوسيع الأسواق المستهدفة

17:48

البدور لـ مدراء الصحة : تأكدوا من عدم انقطاع الأدوية عن المواطنين

17:46

الصين تمنع تصدير السيارات الجديدة لغير الوكلاء .. وتفرض قيودًا صارمة على المستعمل

17:43

العيسوي يرعى فعاليات يوم طبي مجاني في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بعنوان (صحة العمر الذهبي)

17:39

الأبرز عالميًا في مجال أمراض القلب .. إنجاز علمي أردني يُسجَّل لمستشفيات البشير

17:37

الملك والرئيس الإندونيسي يحضران في جاكرتا مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة

17:34

الأردن يشارك في اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني