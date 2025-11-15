وزير الاتصال الحكومي يفتتح مؤتمر ” الإعلام المجتمعي في العصر الرقمي”

وطنا اليوم _

افتتح وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم السبت، مؤتمر “الإعلام المجتمعي في العصر الرقمي”، الذي نظمته شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد – موقع عمان نت).

وأكد المومني، خلال فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، أن العصر الرقمي فرض تحولا جذريا من المحتوى التقليدي إلى محتوى سريع التفاعل، ما يجعل الانتقال إلى البيئة الرقمية ضرورة ملحة لمواكبة التطور المتسارع.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل مساحة للحوار حول الدور المتنامي للإعلام المجتمعي، وتكامله مع الرقمنة بوصفه الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطا بقضاياه اليومية.

وقال إن الإعلام المجتمعي أصبح منصة تعزز الثقة وتبني جسور التواصل بين الدولة والمجتمع وتسهم في تعميق ثقافة الحوار والانفتاح، لا سيما في القضايا التنموية والحقوقية.

وأضاف إن التعامل مع الإعلام المجتمعي يتم اليوم من منظور تمكيني لا تقييدي، عبر توفير بيئة توازن بين الحرية والمسؤولية وبين الانفتاح الرقمي وصون المصلحة العامة.

وأوضح أن الإعلام المجتمعي يتيح للشباب أن يكونوا صناع رأي مدعومين ببرامج التدريب الإعلامي والمبادرات الوطنية التي تنفذها وزارة الاتصال الحكومي لتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، وبناء وعي وطني يستند إلى قيم التسامح والتنوع والمواطنة الإيجابية، إضافة إلى مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وأشار إلى أن الأردن أصبح يقود أنموذجا عربيا متقدما في دمج الاتصال الحكومي مع الإعلام المجتمعي، بما يسهم في توحيد الرسالة الوطنية، ومكافحة الشائعات، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومة الموثوقة من مصادرها.

وأكد أهمية دور الناطقين الإعلاميين في تقديم تغذية راجعة للإعلام حول القضايا والأحداث في المؤسسات الحكومية، مشددا على ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المحتوى المنشور وحماية المجتمع من المواد الضارة وخطاب الكراهية مع تمكين الشباب الرياديين من استثمار التطورات التكنولوجية والرقمية بشكل إيجابي وبناء.

وبين أن التحول الرقمي أصبح جزءا أساسيا من عملية التنمية الشاملة في الأردن، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزه الأردن مؤخرا بارتفاعه 6 مراتب في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، ما يعكس مسيرته الواثقة نحو اقتصاد معرفي ومجتمع رقمي حديث تقوده كفاءات وطنية شابة. وأضاف أن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة تسير بوتيرة متسارعة ومرتبطة بعمق بالتحول الرقمي.

ولفت المومني إلى أن الرؤية المستقبلية للإعلام المجتمعي الأردني تتمثل في أن يصبح رافعة للابتكار الاجتماعي ومنصة لتجسيد مفهوم “الإعلام من أجل التنمية” بحيث تتحول المنصات المحلية إلى مختبرات رقمية لإنتاج المعرفة والحلول.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين، عددا من المحاور أبرزها: “الإعلام المجتمعي في العصر الرقمي: إلى أين؟ التحديات والحلول”، “كواليس إنتاج تحقيقات استقصائية عابرة للحدود”، “حماية استقلالية الإعلام: الإصلاحات التشريعية لضمان حرية الإعلام المجتمعي”، و”الإعلام الرقمي بين الفائدة وحماية المجتمع”.