الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار

10 ثواني ago
الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار

وطنا اليوم:حذّرت مديرية الأمن العام، السائقين، تزامناً مع تأثّر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وببدء هطول الأمطار الأولى في عدد من المناطق من خطر الانزلاقات على الطرق، الجمعة.
وشدّدت المديرية على ضرورة القيادة بحذر بالغ على الطرقات التي تشهد تساقطاً للهطولات المطرية الأولى التي تشكّل بالعادة طبقة لزجة نتيجة اختلاط مياه الأمطار مع الغبار والزيوت والمُخلّفات المتراكمة على الإسفلت.


