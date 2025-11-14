تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

وطنا اليوم:حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء منتخب الإمارات وضيفه العراقي، الخميس، على ملعب “محمد بن زايد” في ذهاب المرحلة الخامسة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي والمؤهل لمونديال 2026.

ويستضيف العراق مباراة الإياب في البصرة الثلاثاء 18 تشرين الثاني، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.