بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

30 ثانية ago
تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

وطنا اليوم:حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء منتخب الإمارات وضيفه العراقي، الخميس، على ملعب “محمد بن زايد” في ذهاب المرحلة الخامسة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي والمؤهل لمونديال 2026.
ويستضيف العراق مباراة الإياب في البصرة الثلاثاء 18 تشرين الثاني، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

09:09

قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة مدمر في إندونيسيا

20:40

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

20:21

أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

20:04

جلاد الرقة بقبضة العدالة بعد 12 عاما من التخفي بدعم الموساد

19:57

قفزة في فاتورة استيراد الأغذية العالمية تقودها أسعار البن والكاكا

19:52

الشيباني يرفع علم سوريا فوق مبنى السفارة في لندن

19:48

الصوراني : غالبية المدارس الخاصة لن تلتزم بعقد العمل المؤتمت

19:23

في ذكرى ميلاد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال – طيّب الله ثراه – باني نهضة الأردن

19:22

تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي بعد وجود مخالفات

19:10

نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن

19:08

وزير السياحة والآثار يستعرض الإطار العام لإستراتيجية السياحة في الأردن للأعوام 2026-2029

وفيات
وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله