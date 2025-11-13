بنك القاهرة عمان
توقيف مواطن 15 يومًا زوّر أوراقًا رسمية

16 ثانية ago
توقيف مواطن 15 يومًا زوّر أوراقًا رسمية

وطنا اليوم:‏قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مواطن 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية التزوير بأوراق رسمية واستعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم ‏قدمها لأمانة عمان.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية في وقت سابق إلى النيابة العامة.


