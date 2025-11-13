وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مواطن 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية التزوير بأوراق رسمية واستعمال مستند رسمي مزوّر مع العلم قدمها لأمانة عمان.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية في وقت سابق إلى النيابة العامة.
توقيف مواطن 15 يومًا زوّر أوراقًا رسمية
