المياه: ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

53 ثانية ago
المياه: ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها في وحدة الرقابة الداخلة ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضبطت حفارة مخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالف يوم الثلاثاء الماضي.
وذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادرالمياه، حيث تم ردم البئر من قبل الكوادر الفنية، وحجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.


