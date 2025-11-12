بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

كأس العالم.. أسعار ركن السيارات تصدم عشاق الكرة

38 ثانية ago
كأس العالم.. أسعار ركن السيارات تصدم عشاق الكرة

وطنا اليوم:من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل، ما أثار صدمة لدى عشاق الكرة الراغبين في حضور المباريات.
ووصلت أسعار ركن السيارات على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.
وأذهلت هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك، لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة، التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.
وتم، الثلاثاء، تسعير تذكرة “ركن السيارات” لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو في دالاس بسعر 175 دولارا، في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.
وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو حاملي التذاكر 125 دولارا، بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.
أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.
ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الملاعب، 16، التي ستستضيف مباريات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي طرحت تذاكر ركن سيارات خاصة بها للبيع على الإنترنت حتى الثلاثاء.
وكانت مكسيكو سيتي، التي ستستضيف المباراة الأولى من البطولة، ونيويورك/نيوجيرسي، التي ستستضيف المباراة النهائية، من بين المدن التي لم تتوفر فيها مرابض سيارات حتى الآن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:23

نبيله أديب وهبه في ذمة الله

10:21

الشواربة يبحث تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

10:18

استعدنا ثقة العراقي .. السوداني يعلق على نسبة الانتخابات

10:10

سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق

09:56

الأردنيون يتساءلون : هل يمكن أن تتكرر عاصفة ألكسا التاريخية

09:46

الضريبة تعقد لقاءً موسعاً مع الشركاء الرئيسيين لتطوير وتحديث استراتيجيتها للأعوام 2026–2029

09:42

بنك الإسكان يختتم برنامج “Credit Culture Academy” لتطوير المهارات الائتمانية لدى موظفيه

09:40

هيئة البث تكشف عن مهمة جديدة لمجموعة أبو شباب المسلحة في رفح

09:28

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:24

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي

09:20

21316 غير أردني حصلوا على منافع تأمينية خلال العام 2024

09:18

قسم العلوم السياسية وجمعية العلوم السياسية ينظمان ندوة حوارية حول اليات تطور العمل الحزبي

وفيات
نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025وفيات الاثنين 10-11-2025