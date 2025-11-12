سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق

وطنا اليوم:أعلنت السلطات السورية فتح تحقيق في سرقة تماثيل أثرية ومقتنيات نادرة من المتحف الوطني بدمشق مساء الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة قوله: أن الجهات المختصة بدأت عمليات تتبع وتحري لضبط الفاعلين واستعادة القطع المسروقة، مشيرًا إلى التحقيق مع عناصر الحراسة والمعنيين للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف، أن المسروقات تتراوح بين أربع وست قطع أثرية صغيرة تعود للعصر الروماني.

عمليات تعقب وتفتيش

فقد أفاد مصدر من المتحف، الذي يضم مجموعة تعرض التراث الأثري والفني السوري، بأن لصاً حطم واجهة عرض زجاجية أمس الاثنين وظل في المبنى حتى المساء على ما يبدو، وفقا لوكالة “رويترز”.

بدوره، أكد قائد الأمن الداخلي في دمشق أسامة محمد خير عاتكة أن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن خير عاتكة قوله إن فرقا متخصصة تجري عمليات تعقب وتفتيش لإلقاء القبض على المتورطين في السرقة واستعادة الآثار المسروقة.

وأضاف أنه جرى استجواب حراس الأمن والمسؤولين للوقوف على ملابسات الحادث.

جاء هذا بعدما أوضح مصدر مطلع في وزارة الداخلية السورية للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، أن عملية السرقة وقعت مساء أمس وطالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة

كذلك كشف مصدر آخر قريب من إدارة المتحف، من دون كشف هويته لأسباب أمنية أن “السرقة طالت ست قطع أثرية كانت معروضة في الجناح الكلاسيكي”، الذي يعد من أهم الأجنحة في المتحف، ويضم قطعا نادرة من حقبات عدة بينها الهلنستية والرومانية والبيزنطية، حسب فرانس برس.

وكان المتحف استضاف قبل أيام معرضا فنيا بعنوان “صدأ الصدأ” للفنان الشاب بيدرو نداف، الذي استخدم شظايا الحرب وحولها إلى أعمال فنية تعبيرية، في رسالة قوية عن تحويل الألم إلى جمال.

أهم وأقدم المتاحف في العالم العربي

يذكر أن المتحف الوطني يُعد من أهم وأقدم المتاحف في العالم العربي، ويُعرف بأنه “عميد المتاحف السورية”، وكان أغلق مؤقتاً بعد سقوط النظام السوري السابق، في الثامن من ديسمبر 2024، إثر محاولة مجهولين اقتحامه. إلا أنه أعيد فتحه في يناير الماضي.

وتأسس هذا الصرح الثقافي الذي يقع في قلب العاصمة السورية عام 1919 وافتُتح رسميًا عام 1936.

وقد أغلق فترة عام 2012 بسبب القتال في العاصمة تزامنا مع اندلاع الحرب في سوريا، إلى أن أعيد افتتاحه جزئيا عام 2018، ثم استعاد العمل بكامل طاقته في يناير كانون الثاني 2025 بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.