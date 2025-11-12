21316 غير أردني حصلوا على منافع تأمينية خلال العام 2024

الخبير موسى الصبيحي

أتفق مع المشرّع الأردني الذي لم يميّز بين المؤمّن عليهم الأردنيين والمؤمّن عليهم غير الأردنيين في المنافع والالتزامات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لأن الحق بالضمان وتأميناته حق إنساني تاريخي يقوم على العدالة والإنصاف لا على التمييز والانحياز.

وقد تجلى ذلك في المنافع التقاعدية والتأمينية التي حصل عليها ( 21316 ) مؤمّن عليه غير أردني خلال العام الماضي 2024، وعلى النحو التالي:

أولاً: التقاعد: ( 551 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على رواتب تقاعد ورواتب اعتلال خلال العام 2024.

ثانياً: تعويضات الدفعة الواحدة:

١) ( 19286 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على تعويض من دفعة واحدة خلال العام 2024 بسبب انتهاء عملهم ومغادرتهم المملكة.

٢) ( 216 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على تعويض من دفعة واحدة بسبب العحز أو الوفاة أو إكمال سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد.

٣) ( 19 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على تعويض مبالغ تداخل الاشتراك.

٤) ( 11 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على تعويض “استكمال صرف تعويضات سابقة”.

٥) ( 3 ) مؤمّن عليهم غير أردنيين حصلوا على تعويض دفعة واحدة بسبب انتهاء الخدمة وإكمال سن 55 للذكر و 50 للأنثى، والزواج.

ثالثاً: بدل إجازة الأمومة: ( 219 ) مؤمّن عليها غير أردنية حصلن على بدل إجازة أمومة خلال العام 2024.

رابعاً: بدل التعطل عن العمل: ( 425 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على بدلات تعطل عن العمل خلال العام 2024.

خامساً: تعويض عجز إصابات العمل: ( 586 ) مؤمّن عليه غير أردني حصلوا على تعويضات عن نسبة عجز تقل عن 30% بسبب إصابات عمل تعرّضوا لها.