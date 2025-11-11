صالون سياسي في الكرك يبحث “التحديث السياسي والاقتصادي” … والوزير محمد المومني يتفاعل مع الحضور

وطنا اليوم _

استضاف الزميل المهندس فادي الشواهين العمرو، ناشر موقع بلكي نيوز، معالي وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، في ندوة وصالون سياسي اقيم في القصر الكرك بعنوان: “التحديث السياسي والاقتصادي.. إلى أين؟”، في مبادرة كركية نوعية جسدت روح الحوار والانفتاح وجذبت وزير الحكومة الناطق باسمها إلى محافظة الكرك والالتقاء بالإعلامين ورجالات الكرك .

وشهدت الندوة التي أدارها الدكتور قاسم العمرو، حضور نخبة من رجالات الوطن والمهتمين بالشأن العام، حيث جرى نقاش صريح مع الوزير المومني حول مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وآليات مواجهة التحديات والاستجابة لمطالب المواطنين، وكذلك طرح تقييم لإنجازات الحكومة، وكيف اتسمت بالحكومة الميدانية، ثم لماذا تراجعت عن تنفيذ وعودها .

وأكد الوزير المومني خلال الندوة حرص الحكومة على المضي في مسار الإصلاح والتحديث، وأن أي تحديث ينبع من مواطني وقيادات الوطن الشابة و الفاعلين مشيداً بمستوى الحوار والتفاعل الذي أبداه الحضور.

كما وعد المومني الحضور بالإجابة على أي استفسار أو تساؤل يرد من المشاركين لاحقاً، مشيدا بفكرة الندوة .

وقال المهندس فادي العمرو ان الدعوة لفكرة الندوة التي اسماها الندوة الاولى في الكرك ، بأنها ستكون تجربة ديمقراطية، واعدا بإعادتها واستضافة قيادات في الحكومة ومناقشة قضايا الساعة و مستقبل ما يهم الأردن ، و يخدم المحافظة.

وحضر الندوة معالي الدكتور مهند مبيضين وزير الاتصال الأسبق، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والإعلاميين.

وقد تميزت الندوة بأجواء من الكرم الكركي الأصيل الذي عُرف به آل الشواهين العمرو، وبحوار وطني عميق يعكس حرص أبناء الوطن على مستقبل الأردن ونهضته.