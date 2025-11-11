المنتخب الوطني يختتم تدريباته في عمّان لخوض كأس العرب

وطنا اليوم:اختتم المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية في عمّان، استعدادا لمواجهتي تونس ومالي وديا، في إطار التحضيرات لخوض بطولة كأس العرب فيفا 2025، ونهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني، على ستاد عمان الدولي، بقيادة المدرب جمال سلامي، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام، وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء نزار الرشدان الذي قرر الجهاز الطبي للمنتخب احتجابه عن التجمع حتى 14 الجاري، بسبب إصابته بالإنفلونزا.

وفي إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم على تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في المجتمع، استقبل منتخب النشامى لاعبي المنتخب الوطني لقصار القامة، والمتوج بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخراً في عمان.

وجاءت هذه اللفتة تقديراً لإنجازهم المشرّف، حيث قدّم لاعبو النشامى التحية والتقدير لمنتخب قصار القامة، تبعها تبادل قميص المنتخب الوطني والتقاط الصور التذكارية.

وينتظر أن يغادر منتخب النشامى إلى تونس غدا الأربعاء 12 تشرين الثاني، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة أصحاب الأرض مساء الجمعة 14 منه، قبل أن يلتقي مالي مساء الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة النشامى 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، علي حجبي، أدهم القريشي، عصام السميري، نزار الرشدان، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، علي عزايزة، محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، تامر بني عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبدالله عوض، ويزن النعيمات.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب فيفا 2025 في قطر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

‏‎يذكر أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال