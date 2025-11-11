بنك القاهرة عمان
14 سائقا من الأردن ولبنان يشاركون في الجولة الأخيرة من الرالي الوطني

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم _

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الرالي الوطني – الجولة السادسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات التي تنظمها ‏الأردنية لرياضة السيارات، برعاية شركة زين الأردن، بمشاركة 14 متسابقا وملاحا من الأردن ولبنان.‏

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 240.12 كم، منها 72.08 كم من المراحل الخاصة بالسرعة، فيما تتسم طبيعة المسار بكونها حصوية ‏وصعبة، ما يضفي مزيدا من التحدي والإثارة على المنافسات.‏

وتتضمن مراحل الرالي مرحلتي وادي الكفرين 1 و2 بمسافة 7.70 كم لكل مرحلة، ومراحلتي المغطس 1و 2، وتبلغ مسافتها 11.34 كم، إضافة إلى مرحلتي ماعين 1 و 2 التي (‏مرحلة القوة) وتمتد على مسافة 17.00 كم.‏

وتبدأ التحضيرات للرالي يوم غد الأربعاء بإجراء التدقيق الإداري وتوزيع دليل المسار في مقر الأردنية لرياضة السيارات، تليها عملية الفحص ‏الفني للسيارات المشاركة في الرالي وذلك في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي.‏

ويخصص بعد غد الخميس للتدريب على المسار، وهي فرصة للسائقين والملاحين لاختبار المراحل والتعرف على طبيعتها قبل الانطلاق ‏الرسمي للرالي يوم الجمعة.‏

وبترقب كبير، ينتظر محبو الراليات جولة حاسمة ومثيرة وسط أجواء تنافسية قوية تجمع أبرز السائقين المحليين والعرب مع اقتراب ختام البطولة.

ويشارك في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات‏: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا وإيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سكودا فابيا ‏إيفو، وأحمد ‏الداود وملاحه زيد أبو زيد على متن سيارة فورد فيستا اس تي، وروجيه فغالي (لبنان) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على ‏متن سيارة سكودا فابيا آر اس، وشاكر ‏جويحان وملاحته نانسي المجالي ‏‏على متن سيارة ايفو 10، ‏وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وعيسى أبو جاموس وملاحه صقر ‏‏أبو ‏جاموس على متن ‏سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

كما يشارك سامي فليفل وملاحه ‏جوزيف‎ ‎كميد (لبنان) ‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو10 ومحمد الشرفا وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو 9 وفايز القماز وملاحه سلامة القماز على ‏متن ‏سيارة ميتسوبيشي ‏ايفو 6 ‏وهاشم كلبونة وملاحه ضرغام رستم على متن ‏سيارة سوبارو امبريزا وعاصم عارف وملاحه موسى ‏جهريان على متن سيارة ‏سوبارو إمبريزا ويحيى صوبر وملاحه حمزة قبشورة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزر وفرح ‏زكريا وملاحها خالد زكريا على متن سيارة بي آر بي كان ام مافريك ‏اكس 3‏‎.


