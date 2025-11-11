14 سائقا من الأردن ولبنان يشاركون في الجولة الأخيرة من الرالي الوطني

وطنا اليوم _
تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الرالي الوطني – الجولة السادسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات، برعاية شركة زين الأردن، بمشاركة 14 متسابقا وملاحا من الأردن ولبنان.
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 240.12 كم، منها 72.08 كم من المراحل الخاصة بالسرعة، فيما تتسم طبيعة المسار بكونها حصوية وصعبة، ما يضفي مزيدا من التحدي والإثارة على المنافسات.
وتتضمن مراحل الرالي مرحلتي وادي الكفرين 1 و2 بمسافة 7.70 كم لكل مرحلة، ومراحلتي المغطس 1و 2، وتبلغ مسافتها 11.34 كم، إضافة إلى مرحلتي ماعين 1 و 2 التي (مرحلة القوة) وتمتد على مسافة 17.00 كم.
وتبدأ التحضيرات للرالي يوم غد الأربعاء بإجراء التدقيق الإداري وتوزيع دليل المسار في مقر الأردنية لرياضة السيارات، تليها عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وذلك في مركز التدريب بنادي السيارات الملكي.
ويخصص بعد غد الخميس للتدريب على المسار، وهي فرصة للسائقين والملاحين لاختبار المراحل والتعرف على طبيعتها قبل الانطلاق الرسمي للرالي يوم الجمعة.
وبترقب كبير، ينتظر محبو الراليات جولة حاسمة ومثيرة وسط أجواء تنافسية قوية تجمع أبرز السائقين المحليين والعرب مع اقتراب ختام البطولة.
ويشارك في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا وإيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، وأحمد الداود وملاحه زيد أبو زيد على متن سيارة فورد فيستا اس تي، وروجيه فغالي (لبنان) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا فابيا آر اس، وشاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة ايفو 10، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وعيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو9.
كما يشارك سامي فليفل وملاحه جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو10 ومحمد الشرفا وملاحه يزن جمعة على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو 9 وفايز القماز وملاحه سلامة القماز على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6 وهاشم كلبونة وملاحه ضرغام رستم على متن سيارة سوبارو امبريزا وعاصم عارف وملاحه موسى جهريان على متن سيارة سوبارو إمبريزا ويحيى صوبر وملاحه حمزة قبشورة على متن سيارة تويوتا اف جي كروزر وفرح زكريا وملاحها خالد زكريا على متن سيارة بي آر بي كان ام مافريك اكس 3.