سلطة العقبة تنفي وجود تسرب غازي في المنطقة الصناعية

وطنا اليوم _

أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران، عدم وجود أي تسرب لغاز الأمونيا أو أي نوع آخر من الغازات بالمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة.

وأوضح العوران في تصريح صحفي أن النسب المرتفعة التي رصدتها محطات مراقبة جودة الهواء تعود فقط إلى ارتفاع مستويات الغبار في الجو، ولا تشير إلى أي تسرب غازي أو ارتفاع في نسبة الغازات غير الطبيعية في الهواء.

وبيّن أن محطة رصد الهواء في المنطقة الصناعية الجنوبية تعمل على مدار 24 ساعة، وتتم متابعة قراءاتها بشكل مستمر من قبل كوادر سلطة العقبة لضمان سلامة البيئة والعاملين.

وشدّد مفوض شؤون البيئة على أن أي حالات اختناق أو استنشاق تم تسجيلها سببها الغبار فقط، وليست ناتجة عن أبخرة أو غازات متسربة، مؤكدا أن الوضع البيئي في المنطقة الصناعية الجنوبية طبيعي.