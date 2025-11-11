بنك القاهرة عمان
أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي

وطنا اليوم _

أنهت مديرية أشغال محافظة معان أخيراً، تنفيذ أعمال مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي بنسبة إنجاز 100 بالمئة، وبكلفة إجمالية قدرها 369 ألف دينار، ضمن مخصصات مركزية من وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتحسين شبكة الطرق.

وأوضح مدير أشغال معان عمران البدور، أن المديرية أنجزت تنفيذ أعمال الصيانة في طريق الرصيف الملوكي خلال 90 يوماً، ضمن المدة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، والتي تمت بإشراف كوادر المديرية.

وأضاف أن الأعمال شملت معالجة الأجزاء المتضررة على امتداد 3.5 كم، من نقطة دلاغة وصولاً إلى منطقة رأس النقب في محافظة معان، باستخدام خلطة إسفلتية جديدة للأجزاء المتضررة من الطريق، مبيناً أن الأعمال تضمنت كشط الخلطة الإسفلتية القديمة وإجراء عمليات الحقن والترقيعات اللازمة، وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة لضمان جودة التحسين واستدامة الطريق.

كما شملت أعمال الصيانة تعزيز عناصر السلامة المرورية على كامل طول الطريق البالغ 16 كم، من مثلث الرصيف باتجاه رأس النقب، من خلال تنفيذ التخطيط والدهان وتركيب العواكس الأرضية، إضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على امتداد الطريق، لضمان السلامة المرورية في المنطقة غير المخدومة بالإنارة، والتي تتعرض للضباب خلال فصل الشتاء.

وأشار البدور إلى أن المشروع يُسهم بشكل مباشر في دعم الحركة السياحية على ما يُعرف بالمثلث الذهبي (البترا – وادي رم – العقبة)، من خلال تحسين الطرق وتسهيل حركة المركبات بين المواقع السياحية الرئيسية في المحافظة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن توفيره للوقت المستغرق في التنقل، وتعزيزه لانسيابية المرور بين الوجهات السياحية.

وأكد أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تحسين واقع الطرق في المملكة، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على الطرق الحيوية، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، ويسهم في رفع كفاءتها وضمان استدامتها، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.


