بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مستشفى الأميرة راية​ يشهد​​​​​ تطورا بالخدمة الصحية

28 ثانية ago
مستشفى الأميرة راية​ يشهد​​​​​ تطورا بالخدمة الصحية

وطنا اليوم _

شهد مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد في لواء الكورة غرب اربد، تطورًا كبيرًا بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث يخدم المستشفى أهالي بلدات لواء الكورة الى جانب سكان بعض المناطق المجاورة بألوية الطيبة والمزار الشمالي والاغوار الشمالية لقربها من المستشفى.

وأكد مدير المستشفى الدكتور محمد أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المستشفى حقق إنجازات كثيرة خلال عام 2024، وشهد تطورًا في الخدمات الصحية، وتوسعا بالبنية التحتية، والاستحداثات التي هدفت إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور أبو حلاوة، إن عدد المراجعين للعيادات بلغ 170047 مراجعا خلال عام 2024، وتم إجراء 3112 عملية منها 628 عملية كبرى، وتم تحويل 1025مريضا لمستشفيات أخرى، وتم إدخال 11381 مريضا.

وأضاف إنه تم إجراء 15 عملية غسيل كلى باليوم الواحد في عام 2024، وتم إجراء 282 صورة في وحدة الماموجرام وهي قسم متخصص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، و40054 صورة أشعة، و4831 تصويرا طبقيا محوريا، و6959 تصوير ألتراساوند، و3603 إجراء علاج طبيعي.

وبين أنه تم استحداث عيادة تثقيف السكري لتثقيف المرضى وتخفيف العبء عن عيادة الباطني، وكذلك تم استحداث خدمات الصيدلة السريرية، وعيادة أسنان الأطفال، وعيادة الغدد الصماء، وتم إعادة هيكلة أقسام الأطفال والباطني نساء، والنسائية والتوليد وزيادة عدد الأسرة فيها.

وأشار إلى أن مستشفى الأميرة راية حقق شهادة الاعتمادية النهائية لوحدة تصوير الثدي الشعاعي من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، وتم اختيار المستشفى كنموذج متكامل لتدريب المقيمين من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCA) عام 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
11:11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025