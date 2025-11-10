عجوز وضعيف .. ثورة من جماهير ليفربول على محمد صلاح

وطنا اليوم:تعرض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، لانتقادات واسعة من جماهير فريقه بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الاتحاد”، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من إيرلينغ هالاند في الدقيقة 29، ونيكو غونزاليس في الدقيقة 48، وجيريمي دوكو في الدقيقة 63، ليحسم “السيتيزنز” المواجهة بأريحية كاملة أمام منافس بدا عاجزا عن مجاراة نسق اللقاء.

وخلال المباراة، أهدر محمد صلاح فرصتين محققتين بعد انفراده بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، كما أثار الجدل بعدما رفض تمرير الكرة لزميله الألماني الوافد الجديد فلوريان فيرتز، مما حرمه من فرصة التسجيل.

غضب جماهيري ضد صلاح

هذا الأداء دفع جماهير ليفربول للتعبير عن غضبها عبر منصة “إكس”، حيث جاءت التعليقات حادة وغير معتادة بحق النجم المصري الذي يعتبر أحد أبرز أساطير النادي.

وقال أحد المشجعين: “لم أرَ أي قرار صحيح لصلاح في مباراة اليوم”.

وكتب آخر: “يجب على صلاح مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، لقد انتهى أمره، هو أسطورتنا بالتأكيد، لكن كل شيء له نهاية”.

فيما أضاف متابع ثالث: “من الصعب جدا مشاهدة محمد صلاح هذه الأيام، لكنه لم يعد اللاعب نفسه، لقد أصبح بطيئا وضعيفا”.

وذهب بعض المشجعين إلى حد المطالبة باعتزاله، حيث كتب أحدهم: “صلاح أصبح عجوزا، عليه أن يعتزل ويحافظ على إرثه العظيم قبل أن يخسره بسبب تراجع مستواه”.

يذكر أن محمد صلاح سجل 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة مع ليفربول هذا الموسم خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات، لكن تراجع تأثيره في المباريات الكبرى بات مثار قلق لدى جماهير النادي ومدربه يورغن كلوب.