على خطى كارتر.. بالفيديو ترامب يكسر تقليدا عمره 50 عاما

وطنا اليوم:أصبح دونالد ترامب “أول رئيس أميركي في المنصب” يحضر مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ جيمي كارتر في عام 1978، أي من قرابة نصف قرن.

وحضر ترامب برفقة وزير الحرب بيت هيغسيث، مباراة فريق “واشنطن كوماندرز” ضد “ديترويت لايونز”، التي أقيمت، الأحد، على ملعب “نورث ويست”.

لكن عندما ظهر ترامب على شاشة الفيديو، في وقت متأخر من الشوط الأول، انطلقت صيحات استهجان من بعض المتفرجين في المدرجات.

وشهد ترامب أداء القسم من مجموعة جديدة من المجندين العسكريين، خلال استراحة المباراة التي أقيمت ضمن مبادرة “تحية الخدمة”.

وعلق ترامب، الذي كان إلى جواره وزير الحرب بيت هيغسيث، على أحداث المباراة مباشرة، بعد دخوله إلى كابينة التعليق، خلال سير اللقاء الرياضي.

وقال ترامب للصحافيين، في وقت سابق، مترجلاً من طائرة “إير فورس وان” في قاعدة “جوينت بيس أندروز” الجوية، عقب تحليق الطائرة فوق ملعب “نورث ويست” خلال المباراة: “لقد تأخرت قليلاً”. ثم استقل سيارته المصفحة إلى الملعب.

كما أردف قائلاً: “سنشاهد مباراة جيدة. الأمور تسير على ما يرام. البلاد تسير على ما يرام. على الديمقراطيين أن يفتحوها”، في إشارة إلى إغلاق الحكومة التاريخي الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً.