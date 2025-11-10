بنك القاهرة عمان
هاتريك ليفاندوفسكي يقلّص الفارق لبرشلونة مع ريال المتعثّر في الدوري الإسباني

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية وأضاف الأمين جمال هدفا آخر ليفوز برشلونة 4-2 على سيلتا فيجو الأحد ويقلص الفارق الذي يفصله خلف ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.
ورفع برشلونة رصيده إلى 28 ليقترب من الصدارة مستغلا تعادل ريال مدريد سلبيا مع رايو فايكانو في وقت سابق.
ويتقدم الفريق الكاتالوني بفارق نقطتين على فياريال صاحب المركز الثالث.
ويظل سيلتا فيجو في المركز 13 برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.
وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق فقط، بعدما لمس ماركوس ألونسو الكرة بيده داخل المنطقة.
ورد سيلتا على الفور إذ سجل سيرجيو كاريرا هدفا في الدقيقة التالية، لكن برشلونة استعاد التقدم في الدقيقة 37 عندما قابل ليفاندوفسكي تمريرة عرضية متقنة من ماركوس راشفورد ليضع الكرة في المرمى.
وأدرك أصحاب الأرض التعادل مرة أخرى عندما أطلق بورخا إجليسياس تسديدة مذهلة ارتطمت بالعارضة وإلى داخل الشباك في الدقيقة 43، لكن جمال نجح في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول ليعيد التقدم للضيوف.
وسيطر برشلونة على المباراة بعد الاستراحة وحسم الفوز في الدقيقة 73 عندما أكمل المهاجم البولندي ثلاثيته مستغلا ركلة ركنية نفذها راشفورد.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فرينكي دي يونج الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وتمنح هذه النتيجة برشلونة دفعة معنوية في الوقت المناسب قبل فترة التوقف الدولي.


