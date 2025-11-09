بنك القاهرة عمان
أيرلندا تصوّت لصالح طلب حظر الاحتلال من مسابقات يويفا

ساعة واحدة ago
أيرلندا تصوّت لصالح طلب حظر الاحتلال من مسابقات يويفا

وطنا اليوم:أقر الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، يوم السبت، بأغلبية ساحقة، مقترحا رسميا يقدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يطالب فيه بمنع كيان الاحتلال من المشاركة في جميع مسابقاته الأوروبية على مستوى الأندية والمنتخبات.
جاء القرار خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة للاتحاد الإيرلندي، حيث حظي المقترح بتأييد 74 صوتا، مقابل 7 أصوات معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت.

انتهاك بنود النظام الأساسي
وأكد البيان الرسمي للاتحاد الإيرلندي أن القرار يهدف إلى “تكليف مجلس الإدارة بتقديم طلب رسمي للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي… لإيقاف مشاركة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم fورا”.
ويستند هذا الطلب إلى ما وصفه بـ”انتهاك الاتحاد الإسرائيلي لبندين مستقلين” من النظام الأساسي لـيويفا، وهما:
الأندية في المستوطنات: “تنظيم أندية في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة وإقامة مسابقات دون موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم”، مما يعد انتهاكا لقوانين الفيفا (المادة 73) واليويفا (المادة 5).
الفشل في مكافحة العنصرية: “عدم تنفيذ سياسة فعالة لمكافحة العنصرية”، بما يخالف قانون اليويفا المادة 7 مكرر واللوائح التأديبية ذات الصلة.

نادي “بوهيميان” يقود المبادرة
وأشار الاتحاد الإيرلندي إلى أن المقترح الأصلي كان قد قدمه نادي “بوهيميان” (Bohemians) إلى الجمعية العامة، وتم التصويت عليه في اجتماع عام غير عادي عقد يوم السبت، مباشرة قبل الاجتماع السنوي للاتحاد


