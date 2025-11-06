إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهتي تونس ومالي وديا، في إطار التحضيرات لخوض بطولة كأس العرب فيفا 2025، ونهائيات كأس العالم 2026.

‎وضمت القائمة 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، علي حجبي، أدهم القريشي، عصام السميري، نزار الرشدان، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، علي عزايزة، محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، تامر بني عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبدالله عوض، ويزن النعيمات.

في المقابل، يخضع اللاعب علي علوان خلال الفترة المقبلة لبرنامج تأهيلي في عمّان بعد إصابته بتمزق جزئي في أربطة الكاحل أثناء مشاركته مع ناديه، بينما يواصل اللاعبان محمود مرضي وإبراهيم صبرة علاجهما مع نادييهما بعد تعرضهما لاصابة حالت دون التحاقهما بمعسكر المنتخب.

وينتظر أن يبدأ منتخب النشامى تجمعه الداخلي السبت، قبل أن يغادر إلى تونس الأربعاء، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة أصحاب الأرض مساء الجمعة 14 تشرين الثاني، قبل أن يلتقي مالي مساء الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

‏‎ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب فيفا 2025 في قطر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

‏‎يذكر أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.