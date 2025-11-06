ميسي يكشف سر رفضه عرض الهلال السعودي

وطنا اليوم:كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، عن السبب الجاطع وراء انتقاله إلى الدوري الأمريكي ورفضه العرض “القوي” والمغري الذي قدمه نادي الهلال السعودي لضمه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأكد ميسي، خلال ندوة إعلامية في منتدى الأعمال الأمريكي، أن قرار الانتقال إلى ميامي كان بالأساس قرارا عائليا بحتا، بحثا عن الراحة والاستقرار.

القرار العائلي يتفوق على الإغراء المادي

فيما كان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الهلال السعودي بعقد ضخم، فضل النجم الأرجنتيني في النهاية عرض إنتر ميامي.

وأوضح ميسي أن تجربة برشلونة وباريس سان جيرمان شكلت الدافع وراء قراره الحاسم:

تجربة برشلونة: قال ميسي: “في برشلونة كنا سعداء للغاية، هناك العائلة والأطفال كنا نملك كل شيء ونشأنا جميعا هناك، تخيل جئت وأنا في الثالثة عشرة من عمري لقد بنيت حياتي كلها هناك الأمر لم يكن سهلا أبدا”.

تجربة باريس سان جيرمان: أضاف: “في باريس لم أقض وقتا ممتعا ولم أستمتع بوقتي لأسباب عديدة منها أيضا أن كل شيء كان جديدا علي ومختلفا تماما عما اعتدت عليه، لكننا تكيفنا وشهدنا أشياء إيجابية ساعدتنا على الاستمرار في النمو وفي الحياة بشكل عام”.

وتابع ميسي موضحا أن الانتقال إلى إنتر ميامي كان مختلفا: “الانتقال إلى إنتر ميامي مختلف؛ لأنه كان قرارا عائليا”.

وأكد أن التجربة في ميامي كانت رائعة منذ اليوم الأول: “منذ وصولي إلى ميامي كانت التجربة رائعة؛ فالعيش في هذه المدينة الرائعة أولا ثم عاطفة الناس منذ اليوم الأول كان مثيرا للإعجاب”.

كان ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، قد أعلن مؤخرا عن تجديد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ليواصل رحلته في الملاعب الأمريكية التي بدأها قبل عامين وسط نجاح جماهيري وإعلامي غير مسبوق.

ويعد هذا التجديد تأكيدا على تفضيل النجم الأرجنتيني البقاء مع الفريق الذي وجد فيه “الراحة والاستقرار والتحدي في آن واحد”.

ورغم أن المحطة الأمريكية تعد الأقل تواضعا في مسيرته، فقد رفع ميسي لقبا واحدا على الأقل في كل موسم من الموسمين الماضيين مع الفريق الأمريكي.

كواليس الفرصة الضائعة في دوري روشن

في سياق متصل، كشف عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، عن كواليس مثيرة تتعلق برغبة ميسي في الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

وقال حماد، خلال ظهوره في بودكاست “سقراط”، إن اللاعب “أبدى رغبة حقيقية في الانضمام إلى دوري روشن خلال فترة توقف الدوري الأمريكي الممتدة لأربعة أشهر”.

وأضاف أن ميسي تواصل معه بالفعل من أجل خوض تجربة قصيرة في السعودية على غرار ما فعله ديفيد بيكهام سابقا عندما لعب مع ميلان.

وأوضح حماد أنه عرض فكرة انضمام ميسي على وزير الرياضة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.

هذا الكشف يؤكد أن الإغراء السعودي لم يكن ماديا فحسب، بل شمل أيضا مقترحات لاحتضان موهبة ميسي خلال فترات الراحة.