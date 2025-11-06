ضبط حفارة مخالفة تحفر بئرا بشكل غير قانوني في أم الدنانير

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، عن ضبط حفارة مخالفة كانت تعمل على حفر بئر مخالفة في منطقة أم الدنانير شمالي العاصمة عمّان، وذلك خلال حملة أمنية مشتركة نُفذت بناء على معلومات وردت للسلطة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوة أمنية من مديرية شرطة البلقاء/ مركز أمن عين الباشا، وبمساندة من قوات الدرك، تحركت إلى الموقع بمرافقة كوادر سلطة المياه، حيث تم ضبط الحفارة المخالفة من نوع “روتري” في أثناء قيامها بالحفر بشكل غير قانوني.

وتم التحفظ على الحفارة وحجزها في مديرية المشاغل المركزية التابعة للوزارة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات تمهيدًا لتحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لضبط أي اعتداءات على مصادر المياه، مشددة على أن حفر الآبار دون ترخيص يُعدّ مخالفة قانونية صريحة ستُواجَه بحزم.