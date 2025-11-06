القبض على شبان أضرموا النار في مركبة بإربد

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة إربد القبض على مجموعة من الشبان أقدموا على إحراق مركبة أحد المواطنين في أحد أحياء المدينة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات مديرية الشرطة يفيد باندلاع حريق في مركبة متوقفة أمام أحد المنازل، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع وتمكنت من إخماد النيران دون وقوع إصابات بشرية، فيما ألحقت أضرار مادية بالمركبة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية وفريق البحث الجنائي تمكنوا من تحديد هوية المتورطين في الحادثة بعد جمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من الموقع، حيث جرى ضبطهم جميعاً وبوشر التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكد المصدر أن مديرية الأمن العام تتعامل بحزم مع مثل هذه الأفعال التي تُعد اعتداءً على الممتلكات الخاصة وتشكل تهديداً للأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها.