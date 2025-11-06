بنك القاهرة عمان
تعادل الوحدات مع استقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:تعادل فريق الوحدات مع استقلال طهران الإيراني بنتيجة 1/1، امس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمّان الدولي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وجاء التعادل في وقت كان الوحدات بحاجة إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل عن المجموعة، بفعد أن افتتح الوحدات التسجيل في الشوط الأول، تمكن استقلال طهران من تعديل النتيجة بعد عدة دقائق من الشوط ذاته ليحافظ على توازنه ويخرج بالتعادل.
وشهدت المباراة مستوى متقاربًا بين الفريقين، حيث حاول الوحدات السيطرة على الكرة وخلق فرص تهديفية عديدة، بينما اعتمد استقلال طهران على التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال أي ثغرة في دفاع الفريق الأردني.
وأصبح الوحدات في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد استقلال طهران، ما يجعل حظوظ الفريق الأردني في التأهل ضعيفة قبل خوض المباريات المقبلة، بينما يتصدر الوصل الإماراتي المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي المحرق البحريني ثانيًا بـ 7 نقاط.


