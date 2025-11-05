بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة على الواجهة الشمالية

44 ثانية ago
الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة على الواجهة الشمالية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد اجتيازه الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة.
كما أحبطت المنطقة محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائر بعد رصده يحمل جسماً غريباً أثناء تحليقه، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:20

القسام: ضللنا جيش الاحتلال خلال عمليات استخراج جثث الأسرى

20:07

بعد مخالفتها القوانين.. فرنسا تتخذ قرارا صارما ضد شي إن

20:03

الأشغال تُنهي إنشاء ثلاثة مهارب نجاة على طريق العدسية

20:01

الجمعية الأردنية للعلوم التربوية تعقد مؤتمرها السنوي ال11 بالتعاون مع جامعة القاهرة

19:28

أبو زيد : استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

19:17

رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن

19:16

مواطن حتى الرمق الأخير

19:15

مستشفى الكرك الحكومي يتسلّم جهاز تنظير الحنجرة المرن بدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية

19:13

EU, HCST, Orange Jordan, and SESAME lead dialogue on ‘The Science We Need for 2050’

19:11

مذكرتا تفاهم بين الأردن وقطر لتعزيز التعاون بالتنمية الاجتماعية والعمل الخيري

19:11

مندوباً عن الملك وولي العهد  العيسوي يعزي آل حداد والعواملة

19:09

الأردن يدين إعلان إسرائيل عن مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استيطانية

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025