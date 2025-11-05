الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة على الواجهة الشمالية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد اجتيازه الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة.

كما أحبطت المنطقة محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائر بعد رصده يحمل جسماً غريباً أثناء تحليقه، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.