وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب آخر بجروح وُصفت بالمتوسطة، إثر حادث تصادم بين مركبتين وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي، وفق ما أفاد به ضابط عمليات الدوريات الخارجية النقيب زياد الشرمان.

وبيّن الشرمان أن كوادر الدفاع المدني والدوريات الخارجية تحركت إلى موقع الحادث، حيث جرى إخلاء الوفاة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدًا أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحادث.