العثور على الفتاة المفقودة في إربد منذ نحو شهر وبصحة جيدة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على الفتاة المتغيبة عن منزل ذويها في محافظة إربد منذ نحو شهر، مؤكدة أنها بصحة جيدة بحمد الله.
وأوضحت المديرية أنه جرى مباشرة الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى ذويها، بعد التأكد من سلامتها، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة ملابسات واقعة تغيّبها.


