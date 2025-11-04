بنك القاهرة عمان
وزيرا الأشغال والشباب يوجهان إلى استمرار إغلاق مجمع البترا الرياضي

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، واقع الحال لاستاد البترا الرياضي، وسبل معالجة الاختلالات في المبنى القائم والذي أغلقته وزارة الشباب منذ العام 2021 حفاظا على السلامة العامة.
وخلال جولة ميدانية في لواء البتراء تجول أبو السمن والعدوان يرافقهم النائب حسين كريشان ومحافظ معان خالد الحجاج في مرافق مجمع البترا الرياضي، واستمعا إلى شرح مفصل حول مكامن الخلل والإجراءات الهندسية والفنية المتبعة، إضافة إلى القانونية بحق المقاول الذي نفذ المشروع.
ووجه الوزيران إلى استمرار إغلاق المجمع وعدم إقامة أي فعاليات رياضية عليه لحين صدور التقرير الفني من الجمعية العلمية الملكية التي تتولى حاليا دراسة الواقع الإنشائي للاستاد الرياضي لتقديم توصياتها حياله.
والتقى أبو السمن والعدوان عددا من أبناء المجتمع المحلي، واستمعا منهم إلى أهم مطالبهم واحتياجاتهم في قطاع الطرق والإنشاءات والقطاع الشبابي، مؤكدين حرص الحكومة على تلبية احتياجاته المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة.
وعلى صعيد متصل زار أبو السمن والعدوان مقر سلطة إقليم البتراء والتقيا رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس بريزات وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم التباحث بعدد من القضايا المتعلقة بلواء البتراء والجهود الرامية لتعزيز مكانته كموقع تراث عالمي ومقصد سياحي يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.


