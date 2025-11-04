وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، امس الاثنين، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال