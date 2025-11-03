إصابة شخص بكسر إثر سقوطه في بئر باربد

وطنا اليوم:كشف مصدر طبي، مساء اليوم، عن اصابة شخص في كسر بالفخذ الأيسر إثر سقوطه داخل بئر يبلغ عمقه نحو 7 أمتار أثناء قيامه بأعمال تنظيف في منطقة أبو القين بلواء الكورة بمحافظة اربد.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث وتمكنت من إخراج المصاب.

وأضاف أنه سيتم نقل المصاب إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي لتلقي العلاج