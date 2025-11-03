بنك القاهرة عمان
الدفاع المدني: 1535 حالة مرضية و199 حادثًا خلال 24 ساعة

3 نوفمبر 2025
الدفاع المدني: 1535 حالة مرضية و199 حادثًا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قدمت كوادر الدفاع المدني في مختلف محافظات المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الإسعافات الأولية لـ(1535) حالة مرضية، وتم نقلها وتأمينها إلى أقرب المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج اللازم.
كما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على (90) حادث حريق تعاملت معها باحترافية عالية، إلى جانب الاستجابة السريعة لـ(109) حادث إنقاذ تنوعت بين حوادث سير وحالات محاصرة ومساعدة محتاجين، دون تسجيل إصابات تُذكر في معظمها.
ويؤكد الدفاع المدني استمراره في تقديم خدماته الإنسانية والطارئة على مدار الساعة، وبأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.


