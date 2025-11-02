بنك القاهرة عمان
بمشاركة أكثر من 400 درّاج من 11 دولة .. اختتام النسخة الثامنة من رالي “جوردان رايدرز” برعاية زين

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:اختُتمت مساء أمس السبت فعاليات النسخة الثامنة من رالي “جوردان رايدرز” 2025، الذي أُقيم على مدار ثلاثة أيام في منطقة المثلث الذهبي (العقبة، البتراء، ووادي رم)، بمشاركة أكثر من 400 درّاج من 11 دولة عربية وأجنبية، وبرعاية شركة زين الأردن.
وانطلقت فعاليات الرالي يوم الخميس من مدينة العقبة مروراً بالبتراء ووادي رم، في مسارٍ جمع بين المغامرة والاستكشاف وسط أجواء مميزة جسّدت جمال الطبيعة في الأردن وتنوعها، قبل أن يعود المشاركون اليوم إلى العقبة حيث أُقيم الحفل الختامي للرالي الذي تخلّله تكريم الدراجين والمنظمين.
وتأتي رعاية زين لهذا الحدث ضمن شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع مجموعة “جوردان رايدرز”، وحرصها على دعم المبادرات والفعاليات التي تساهم في الترويج للمواقع السياحية في المملكة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق السياحية، إلى جانب إيمانها بأهمية دمج المجتمعات المحلية في مثل هذه الفعاليات بما يعزز التنمية المستدامة ولتمكين سكان هذه المناطق، ولتؤكد على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في إبراز الأردن كوجهة سياحية ورياضية على مستوى المنطقة، وتعريف المشاركين من مختلف الدول بجمالية المثلث الذهبي وتنوّع معالمه الطبيعية.
وكانت النسخة الحالية من الرالي قد شهدت مشاركة واسعة من الدراجين من الأردن والسعودية، والإمارات، والكويت، واليمن، ولبنان، والبحرين، وقطر، ومصر، وفلسطين، والعراق، وبريطانيا، ما يعكس مكانة الأردن كوجهة مفضّلة لعشاق رياضة الدراجات النارية والسياحة الرياضية في المنطقة.


