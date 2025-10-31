الأمير فيصل بن الحسين يرعى انطلاق بطولة آسيا للترايثلون

وطنا اليوم:تحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، انطلقت صباح اليوم الجمعة، بطولة آسيا للترايثلون لفئتي الشباب وتحت 23 عاماً والتي تستضيفها واحة أيلة بمدينة العقبة.

وتنظم البطولة رابطة الترايثلون الأردنية، بمشاركة أكثر من 130 لاعباً ولاعبة من 23 دولة ويتنافسون على مدار يومين.

وبدأ السباق بمرحلة السباحة لمسافة 750 متراً في شاطئ أيلة، تلتها مرحلة ركوب الدراجات لمسافة 20 كم لتختتم المنافسة بسباق الجري لمسافة 5 كم.

وعقب نهاية السباق، توج صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن الحسين، أصحاب المراكز الثلاث الأولى في كل فئة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي :

فئة تحت ٢٣ عاماً (رجال) :

المركز الأول : كازوشي جوزوكا (اليابان)

المركز الثاني : تاكوتو أوشيما (اليابان)

المركز الثالث : إيجور كروبياكوف (كازاخستان)

فئة تحت ٢٣ عاماً (سيدات) :

المركز الأول : جايون بارك (كوريا الجنوبية)

المركز الثاني : رايت (هونغ كونغ)

المركز الثالث : سيتو (اليابان)

فئة الشباب :

المركز الأول : نيشا ساكي (اليابان)

المركز الثاني : اوشيدا (اليابان)

المركز الثالث : هي هونج (هونغ كونغ)

فئة الشابات :

المركز الأول : يامي (اليابان)

المركز الثاني : كنادي (اليابان)

المركز الثالث : ديانا يرزانوفا (كازاخستان)