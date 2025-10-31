بنك القاهرة عمان
الدفاع المدني يتعامل مع سقوط 4 أشخاص داخل بئر في إربد

ساعتين ago
الدفاع المدني يتعامل مع سقوط 4 أشخاص داخل بئر في إربد

وطنا اليوم:تتعامل كوادر الدفاع المدني في هذه الأثناء مع حادث سقوط أربعة أشخاص داخل بئر في محافظة إربد، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
وقالت المديرية في بيان، إن فرق الإنقاذ والإسعاف تمكنت من إخراج شخصين مصابين من داخل البئر، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت أن العمل ما زال جارياً لإخراج الشخصين الآخرين، فيما تواصل الفرق المختصة جهودها في الموقع باستخدام المعدات المتخصصة لضمان إنقاذهما بأمان.
وأكدت مديرية الأمن العام أن التفاصيل ستُعلن لاحقاً حال اكتمال عملية الإنقاذ والانتهاء من التعامل مع الحادث بشكل كامل.


