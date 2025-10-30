وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح بازار صناع التغيير بتنظيم من مبادرة ” أردننا بخير ” في إربد

وطنا اليوم _

‏افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، بازار صناع التغيير الذي أقامته مبادرة ” أردننا بخير ” في مدينة إربد، ، واشتمل البازار عرضاً للمنتجات التقليدية والحرف اليدوية لعدد من سيدات المجتمع المحلي في المحافظة، بحضور رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي القطاع التطوعي، في محافظة إربد.

‏وأكدت بني مصطفى، أهمية هذا البازار في تمكين الأسر والسيدات المشاركات من عرض وتسويق منتجاتهن اليدوية والتقليدية، التي تتميز بجودة ونوعية عالية، وأهميته في تحسين ظروف أسرهن، وتمكينهن إقتصادياً.

‏وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، هو تمكين لأسرتها وللمجتمع برمته، مبينة أهمية الاقتصادات الصغيرة والإنتاج العائلي في تعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.

‏كما أشادت بالمبادرة التي تسهم في دعم الأسر المنتجة والسيدات المشاركات من خلال هذا البازار، ما ينعكس إيجاباً في توفير مصادر دخل لهن ولأسرهن، ويمكنهن من تطوير قدراتهن وتسويق إنتاجهن للمجتمع المحلي، مشيرةً إلى تعاون بلدية إربد الكبرى في احتضانها للبازار في أحد البيوت التراثية العريقة في مدينة اربد” بيت النابلسي”، و بالتعاون مع وزارة السياحة ، مما يدل على الدور التنموي الذي تضطلع به كافة الجهات في دعم المشاريع الإنتاجية للأسر والسيدات.

‏من جهتها، قالت رئيسة مبادرة أردننا بخير د. ورود الخصاونة أن فكرة البازار جاءت لتوفير فرصة للسيدات والأسر المشاركة من تسويق منتجاتهن، وفي اطار دعم المرأة الأردنية وتمكينها اقتصاديا، مثمنة دعم وزارة التنمية الاجتماعية في تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة.