مناقيش الزعتر تتسبب بتسمم 7 أشخاص في إربد

وطنا اليوم:أُصيب 7 أشخاص في بلدة حكما بإربد بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم مناقيش زيت وزعتر من أحد المخابز في البلدة ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي لتلقي العلاج ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وبحسب مستشفى الأميرة بسمة إن المصابين شعروا بأعراض غير طبيعية عقب تناولهم الطعام ” مناقيش” راجعوا على إثرها مركز صحي حكما الذي قام بتحويلهم إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

وبين مسؤول طبي في المستشفى أن خمس حالات غادرت المستشفى بعد الاطمئنان على وضعها الصحي في حين ما تزال حالتان تحت المراقبة والعلاج نتيجة معاناتهما من أعراض القيء وارتفاع درجة الحرارة لافتا الى تنسيق مع الجهات الصحية لمتابعة مصدر الطعام.

وأشار المسؤول الطبي إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من مصدر التسمم