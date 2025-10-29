بنك القاهرة عمان
الحكومة تنوي إرسال مشاريع قوانين الضمان وضريبة الأبنية والإدارة المحلية للنواب

33 ثانية ago
الحكومة تنوي إرسال مشاريع قوانين الضمان وضريبة الأبنية والإدارة المحلية للنواب

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان إن الحكومة ستقدم تعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي تشمل نصوصاً واضحة وشفافة تمنح زيادة في الخصم على المباني الفارغة ليصبح مقدار الخصم (75%) بدلاً من (50%) حالياً، مضيفا خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في العاصمة عمان، بأن الخصم المقترح للمباني الفارغة يشمل كامل الضريبة والرسوم بدلاً من ضريبة الأبنية.
وأضاف بأن الحكومة ستقدِّم للبرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى السعي لتحقيق الاستقلاليَّة للمؤسَّسة بشكل مشابه لنموذج البنك المركزي.
وضمن مسار التَّحديث السِّياسي، قال إن الحكومة تدفع نحو تنظيم حوار حول مشروع قانون الإدارة المحليَّة، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة.


