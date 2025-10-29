بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

اعتزال صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس

8 ثواني ago
اعتزال صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس

وطنا اليوم:أسدل الفرنسي نيكولا ماهو الستار على مسيرته في تنس المحترفين، بعد هزيمته في منافسات الزوجي ببطولة باريس للأساتذة.
وفاز ماهو (43 عاما) بخمسة ألقاب للزوجي في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته التي امتدت 25 عاما، لكنه اشتهر بخسارته أطول مباراة تنس للمحترفين في التاريخ أمام الأميركي جون إيسنر في ويمبلدون عام 2010.
واستغرقت المباراة 11 ساعة و5 دقائق، وجرت على مدار 3 أيام، وكانت المجموعة الأخيرة وحدها، 8 ساعات و11 دقيقة، طويلة بما يكفي لتحطيم الرقم القياسي السابق لأطول مباراة.
وودع ماهو الرياضة على أرضه مع زميله غريغور ديميتروف، الثلاثاء، بعدما خسر بنتيجة 6-4 و5-7 و10-4 أمام أوغو نيس وإدوار روجيه فاسلين.
وقال ماهو وهو يغالب الدموع بعد المباراة: “كان الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى من أعظم اللحظات في مسيرتي”.
وأضاف: “ستبقى في الذاكرة ما حييت. بعيدا عن الألقاب والجوائز التي حصلت عليها، استمتعت بالمشوار لتحقيق هذه الانتصارات كل الشكوك التي ساورتني خلال مشواري والأخطاء التي ارتكبتها هي في النهاية التي صنعت هذه المسيرة الطويلة وزادتها ثراء”.
وردا على سؤال حول مباراته التي حقق فيها رقما قياسيا مع إيسنر، قال ماهو: “أستمتع الآن بالحديث عن تلك المباراة لأنها كانت تجربة مجنونة. جلبت لي الكثير من الشهرة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:58

الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

10:52

9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A

10:49

سؤال غامض من توفيق عكاشة يثير جدلا واسعا عشية

10:44

الضمان: بدل إجازة الأمومة يُصرف للمؤمن عليها في حالات وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة

10:41

الأمن العام يفعّل العقوبات بحق المقيمين غير الملتزمين بتسجيل السكن

10:38

الأشغال: 80 كم/س السرعة القصوى لطريق الحرانة–العمري مدفوع الرسوم

10:32

حفل استذكاري للكاتب والصحفي الراحل فخري قعوار الأربعاء القادم

10:11

وفيات الأربعاء 29-10-2025

10:07

المومني: الحكومة تختتم المرحلة الأولى من جولاتها الميدانية في المحافظات

10:03

هذا سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا لهذا الموسم

09:49

كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة “3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً” ضمن حملة حسابات التوفير

09:44

تقارير مروعة عن تصفيات لمرضى في مستشفى الفاشر بالسودان

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025