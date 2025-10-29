هذا سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا لهذا الموسم

وطنا اليوم:شهد سعر تنكة زيت الزيتون السوري (16 كلغم) ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ حالياً نحو 90 دولاراً (ما يعادل 64 ديناراً أردنياً)، بحسب تصريح مهندس تكنولوجيا الزيتون مصطفى قهوجي.

وأوضح قهوجي في تصريحات اذاعية أن الموسم الحالي يُعد ضعيفاً بسبب الجفاف، في ظل فتح باب التصدير إلى تركيا من إدلب التي تضم نحو 13 مليون شجرة زيتون، متوقعاً عدم انخفاض الأسعار هذا الموسم أو المقبل.

كانت جمعية حماية المستهلك قد اكدت أن إنتاج زيت الزيتون لهذا العام لا يغطي سوى 30% من حاجة السوق الأردني، مشيرة إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا 20 دينارا أردنيا.

الى ذلك أكد نقيب نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي أن مؤشرات موسم الزيتون الحالي “جيدة”، وأن “الزيت موجود” رغم بعض التحديات، مطمئنا المواطنين بأن الوضع العام “مستقر” في الأسواق.

ونفى النجداوي بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن وصول سعر تنكة الزيت إلى 150 دينارا، واصفا هذا الكلام بأنه “غير صحيح إطلاقا”.

وأوضح أن النقابة اتفقت مع أصحاب المزارع على أن يكون السعر بين 100 و 120 دينارا كحد أعلى. وشدد على أن المزارع الأردني “خاسر هذا العام” بسبب الظروف المناخية، لكنه أشار إلى أن المناطق المروية عوضت النقص، وأن نسبة استخلاص الزيت مرتفعة.