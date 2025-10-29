بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

هذا سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا لهذا الموسم

40 ثانية ago
هذا سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا لهذا الموسم

وطنا اليوم:شهد سعر تنكة زيت الزيتون السوري (16 كلغم) ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ حالياً نحو 90 دولاراً (ما يعادل 64 ديناراً أردنياً)، بحسب تصريح مهندس تكنولوجيا الزيتون مصطفى قهوجي.
وأوضح قهوجي في تصريحات اذاعية أن الموسم الحالي يُعد ضعيفاً بسبب الجفاف، في ظل فتح باب التصدير إلى تركيا من إدلب التي تضم نحو 13 مليون شجرة زيتون، متوقعاً عدم انخفاض الأسعار هذا الموسم أو المقبل.
كانت جمعية حماية المستهلك قد اكدت أن إنتاج زيت الزيتون لهذا العام لا يغطي سوى 30% من حاجة السوق الأردني، مشيرة إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا 20 دينارا أردنيا.
اصر والشراء منها مع بداية الموسم، لاعتبارها نقاط بيع مضمونة وموثوقة.
الى ذلك أكد نقيب نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي أن مؤشرات موسم الزيتون الحالي “جيدة”، وأن “الزيت موجود” رغم بعض التحديات، مطمئنا المواطنين بأن الوضع العام “مستقر” في الأسواق.
ونفى النجداوي بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن وصول سعر تنكة الزيت إلى 150 دينارا، واصفا هذا الكلام بأنه “غير صحيح إطلاقا”.
وأوضح أن النقابة اتفقت مع أصحاب المزارع على أن يكون السعر بين 100 و 120 دينارا كحد أعلى. وشدد على أن المزارع الأردني “خاسر هذا العام” بسبب الظروف المناخية، لكنه أشار إلى أن المناطق المروية عوضت النقص، وأن نسبة استخلاص الزيت مرتفعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:49

كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة “3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً” ضمن حملة حسابات التوفير

09:44

تقارير مروعة عن تصفيات لمرضى في مستشفى الفاشر بالسودان

09:33

ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

09:28

تعزيزاً للحماية الاجتماعية ولإيرادات الضمان؛ مقترح لشمول المتقاعد العائد إلى العمل بعد سن الشيخوخة

09:23

أورنج الأردن تطلق دورة جديدة بالشراكة مع “قادرون” لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة

09:22

جامعة البترا تشارك في الاحتفال التكريمي لمؤسسة شومان بالدكتور عدنان بدران

09:18

مقتل جندي إسرائيلي جراء استهداف قوة عسكرية في رفح

09:12

باكستان تعلن فشل المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة مع أفغانستان

09:08

الاحتلال يخرق اتفاق وقف النار في غزة واستشهاد 63 فلسطينياً

22:06

ورشة حول واقع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المهن القانونية

19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا